Как получить разрешение на оружие «в один клик»: инструкция МВД

Какие документы нужны для подачи документов на оружие через электронный кабинет.

С 23 июня в Украине заработал «Единый реестр оружия». В настоящее время 19 588 пользователей уже авторизировались в «Едином окне гражданина».

Министерство внутренних дел Украины рассказало, какие документы нужны для подачи документов на оружие через электронный кабинет.

Для этого нужно:

Зайти на портал «Единое окно гражданина».

Авторизоваться.

Оформить заявку.

Прикрепите пакет необходимых документов.

Добавить скан-копию.

Заверьте копии электронной подписи.

Отправить заявку.

Для уточнения вопросов по поводу регистрации можно обратиться в контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035 или чат-бот «Единого реестра оружия» в Телеграмм.

Также в МВД рассказали, что будет с оружием, выданным гражданским в первые дни полномасштабной войны.

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