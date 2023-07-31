Как получить разрешение на оружие «в один клик»: инструкция МВД

С 23 июня в Украине заработал «Единый реестр оружия». В настоящее время 19 588 пользователей уже авторизировались в «Едином окне гражданина».
Министерство внутренних дел Украины рассказало, какие документы нужны для подачи документов на оружие через электронный кабинет.
Для этого нужно:
- Зайти на портал «Единое окно гражданина».
- Авторизоваться.
- Оформить заявку.
- Прикрепите пакет необходимых документов.
- Добавить скан-копию.
- Заверьте копии электронной подписи.
- Отправить заявку.
Для уточнения вопросов по поводу регистрации можно обратиться в контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035 или чат-бот «Единого реестра оружия» в Телеграмм.
Также в МВД рассказали, что будет с оружием, выданным гражданским в первые дни полномасштабной войны.
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