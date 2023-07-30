Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности до обретения членства в НАТО

Соответствующие переговоры с Соединенными Штатами начнутся на следующей неделе.

Источник фото: president.gov.ua

Украина на следующей неделе начнет переговоры с Соединенными Штатами Америки о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что членство Украины в НАТО является самой надежной гарантией безопасности, но пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к Альянсу, Украинское государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период.

По его словам, результатом годовой деятельности Международной рабочей группы под сопредседателем Андрея Ермака и бывшего Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена стала Совместная декларация, принятая руководителями государств «Большой семерки» и Украины в Вильнюсе.

Как акцентировал руководитель Офиса Президента, к этой декларации уже присоединилось более десяти других стран, и почти еженедельно присоединяются новые. С теми, кто поддержал декларацию, Украина заключит систему двусторонних договоров, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.

«Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Гарантии безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки», – сказал Андрей Ермак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.