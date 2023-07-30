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  1. В Україні

Україна розпочне переговори зі США щодо гарантій безпеки до набуття членства в НАТО

19:51, 30 липня 2023
Відповідні переговори зі Сполученими Штатами почнуться наступного тижня.
Україна розпочне переговори зі США щодо гарантій безпеки до набуття членства в НАТО
Джерело фото: president.gov.ua
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Україна наступного тижня розпочне переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що членство України в НАТО є найнадійнішою гарантією безпеки, але поки в нашій країні триває війна й ми не можемо приєднатися до Альянсу, Українська держава має заручитися надійними гарантіями на перехідний період.

За його словами, результатом річної діяльності Міжнародної робочої групи під співголовуванням Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена стала Спільна декларація, ухвалена керівниками держав «Великої сімки» та України у Вільнюсі.

Як акцентував керівник Офісу Президента, до цієї декларації вже приєдналися понад десять інших країн, і майже щотижня долучаються нові. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.

«Ми вже працюємо над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів. І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», – повідомив Андрій Єрмак.

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