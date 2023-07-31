Як отримати дозвіл на зброю «в один клік»: інструкція МВС

Які документи потрібні для подання документів на зброю через електронний кабінет.

З 23 червня в Україні запрацював «Єдиний реєстр зброї». Наразі 19 588 користувачів уже авторизувались у «Єдиному вікні громадянина».

Міністерство внутрішніх справ України розповіло, які документи потрібні для подання документів на зброю через електронний кабінет.

Для цього потрібно:

Зайти на портал «Єдине вікно громадянина».

Авторизуватися.

Оформити заявку.

Прикріпити пакет необхідних документів.

Додати сканкопії.

Завірити копії електронним підписом.

Надіслати заявку.

Для уточнення питань з приводу реєстрації можна звернутись в контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035 або ж чат-бот «Єдиного реєстру зброї» у Телеграм.

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