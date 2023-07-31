Як отримати дозвіл на зброю «в один клік»: інструкція МВС

З 23 червня в Україні запрацював «Єдиний реєстр зброї». Наразі 19 588 користувачів уже авторизувались у «Єдиному вікні громадянина».
Міністерство внутрішніх справ України розповіло, які документи потрібні для подання документів на зброю через електронний кабінет.
Для цього потрібно:
- Зайти на портал «Єдине вікно громадянина».
- Авторизуватися.
- Оформити заявку.
- Прикріпити пакет необхідних документів.
- Додати сканкопії.
- Завірити копії електронним підписом.
- Надіслати заявку.
Для уточнення питань з приводу реєстрації можна звернутись в контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035 або ж чат-бот «Єдиного реєстру зброї» у Телеграм.
Також у МВС розповіли, що буде зі зброєю, яку видали цивільним у перші дні повномасштабної війни.
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