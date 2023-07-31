«Привітання» із «сюрпризом»: як російські моряки добровільно «злили» інформацію на українські сервери

Відео «привітання» містило атаки на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «москва».

Джерело фото: Одесский курьер

Моряки Військово-морських сил рф отримали «привітання» з днем вмс, у які українські хакери помістили вірусну програму, яка «зливає» інформацію на українські сервери, – повідомило Головне управління розвідки МО України.

Моряки та командири вмс рф отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме «привітання» містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «москва».

В повідомленнях містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.

В результаті, одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт «євразійського економічного союзу». На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації.

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