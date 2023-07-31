Війська рф вдарили по Харкову ракетами C-300, є постраждалий: фото і відео наслідків

росія вночі вдарила по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

У ніч на понеділок, 31 липня, російські окупанти обстріляли Харків ракетами. Постраждав чоловік, який перебував неподалік епіцентру вибуху.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник зазначив, що окупанти завдавали ударів по Харківській області та місту Харкову із ЗРК С-300.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, росіяни, попередньо, вдарили по нежитлових приміщеннях. Там сталася пожежа.

Пізніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що росіяни завдали удару з Білгородської області.

«О 12-й годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області. У Новобаварському районі Харкова зафіксовано влучання у складські приміщення одного з комерційних підприємств. На площі 200 кв. м спалахнула пожежа. Тілесні ушкодження дістав чоловік, який перебував неподалік епіцентру вибуху», - розповів Чубенко.

У ДСНС уточнили, що постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.

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