Кого из украинцев могут не взять на работу во время войны: разъяснение

Работодатели могут трудоустраивать военнообязанных лиц, призывников и резервистов исключительно при условии, что они состоят на военном учете в районных или городских военкоматах.

В Украине во время военного положения действуют определенные правила относительно того, как работодателям устраивать на работу военнообязанных граждан. Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью Черновицкого областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как пояснили, нанимать на работу военнообязанных, призывников и резервистов можно только при условии, что они состоят на военном учете в районных (или городских) военкоматах.

Руководители госорганов или органов местного самоуправления, а также учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений независимо от форм собственности не должны игнорировать нормы законодательства о ведении военного учета.

"Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов: у военнообязанных - военных билетов или временных удостоверений, а у призывников - удостоверений о приписке к призывным участкам", - пояснили в ТЦК.

То есть если кто-то из кандидатов на рабочее место не состоит на военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу.

Штрафы за нарушение

Согласно украинскому законодательству, нарушение правил об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает наказание граждан. Им грозят штрафы от 1,7 до 3,4 тыс. гривен. Чиновников за подобное нарушение будут наказывать штрафом, размер которого – 3,4 тыс. – 5,1 тыс. грн.

В случае, если нарушение было совершено повторно, то размер штрафа может достичь 8,5 тыс. гривен.

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