Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

  1. В Украине

Кого из украинцев могут не взять на работу во время войны: разъяснение

19:51, 30 августа 2023
Работодатели могут трудоустраивать военнообязанных лиц, призывников и резервистов исключительно при условии, что они состоят на военном учете в районных или городских военкоматах.
Кого из украинцев могут не взять на работу во время войны: разъяснение
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине во время военного положения действуют определенные правила относительно того, как работодателям устраивать на работу военнообязанных граждан. Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью Черновицкого областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как пояснили, нанимать на работу военнообязанных, призывников и резервистов можно только при условии, что они состоят на военном учете в районных (или городских) военкоматах.

Руководители госорганов или органов местного самоуправления, а также учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений независимо от форм собственности не должны игнорировать нормы законодательства о ведении военного учета.

"Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов: у военнообязанных - военных билетов или временных удостоверений, а у призывников - удостоверений о приписке к призывным участкам", - пояснили в ТЦК.

То есть если кто-то из кандидатов на рабочее место не состоит на военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу.

Штрафы за нарушение

Согласно украинскому законодательству, нарушение правил об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает наказание граждан. Им грозят штрафы от 1,7 до 3,4 тыс. гривен. Чиновников за подобное нарушение будут наказывать штрафом, размер которого – 3,4 тыс. – 5,1 тыс. грн.

В случае, если нарушение было совершено повторно, то размер штрафа может достичь 8,5 тыс. гривен.

Напомним, мы писали, считается ли врученной повестка, найденная в почтовом ящике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду