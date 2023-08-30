Кого з українців можуть не взяти на роботу під час війни: роз’яснення

Роботодавці можуть працевлаштовувати військовозобов'язаних осіб, призовників та резервістів виключно за умови, що вони стоять на військовому обліку в районних чи міських військкоматах.

В Україні на час воєнного стану діють певні правила щодо того, як роботодавцям влаштовувати на роботу військовозобов'язаних громадян. Про це повідомили у Службі зв'язків із громадськістю Чернівецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як пояснили, наймати на роботу військовозобов'язаних, призовників і резервістів можна тільки за умови, що вони перебувають на військовому обліку в районних (або міських) військкоматах.

Керівники держорганів або органів місцевого самоврядування, а також установ, організацій, підприємств і навчальних закладів, незалежно від форм власності, не повинні ігнорувати норми законодавства щодо ведення військового обліку.

"Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів: у військовозобов'язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць", — пояснили у ТЦК.

Тобто, якщо хтось із кандидатів на робоче місце не перебуває на військовому обліку, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу.

Штрафи за порушення

Згідно з українським законодавством, порушення правил про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає покарання громадян. Їм загрожують штрафи від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень. Посадовців за подібне порушення каратимуть штрафом, розмір якого - 3,4 тис. - 5,1 тис. грн.

У разі, якщо порушення вчинили повторно, то розмір штрафу може сягнути 8,5 тис. гривень.

Нагадаємо, ми писали, чи вважається врученою повістка, знайдена в поштовій скриньці.

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