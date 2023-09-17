Не хватает техники: россия создала «военные комиссариаты» на ВОТ, которые конфискуют гражданские автобусы и грузовики

Оккупанты направили усилия на быстрое изъятие гражданской техники на ВОТ Украины.

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Армия рф конфискует гражданскую технику на предприятиях на временно оккупированной территории Украины для нужд своего войска, – сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечается, что оккупационные войска россии ежедневно сталкиваются со значительными потерями как в военном персонале, так и в технике. Военно-промышленный комплекс оккупантов не всегда может предоставлять достаточно техники для их нужд, и поэтому россияне все чаще изымают гражданскую технику с предприятий для восстановления своего арсенала.

Для этого были созданы так называемые «военные комиссариаты» на ВОТ Донецкой и Луганской областей, которые занимаются учетом и конфискацией автобусов и грузовиков, в частности угольных предприятий. После конфискации гражданской техники, она направляется в оккупационные войска.

Такие действия россии создают давления на предприятия и могут привести к негативным последствиям для местной экономики и инфраструктуры временно оккупированных территорий.

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