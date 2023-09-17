Бракує техніки: росія створила «військові комісаріати» на ТОТ, які конфіскують цивільні автобуси та вантажівки

Окупанти спрямували зусилля на швидке вилучення цивільної техніки на ТОТ України.

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Армія рф конфісковує цивільну техніку на підприємствах на тимчасово окупованій території України для потреб свого війська, – повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що окупаційні війська росії щодня стикаються зі значними втратами як у військовому персоналі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не завжди може надавати достатньо техніки для їхніх потреб, і тому росіяни все частіше вилучають цивільну техніку з підприємств для відновлення свого арсеналу.

Для цього були створені так звані «військові комісаріати» на ТОТ Донецької та Луганської областей, які займаються обліком та конфіскацією автобусів та вантажівок, зокрема вугільних підприємств. Після конфіскації цивільної техніки, вона направляється до окупаційних військ.

Такі дії росії створюють тиску на підприємства та можуть призвести до негативних наслідків для місцевої економіки та інфраструктури тимчасово окупованих територій.

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