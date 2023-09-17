Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Олена Зеленська на сесії Генасамблеї ООН розповіла, як в Україні долають проблеми з оплатою праці жінок

Олена Зеленська розповіла, що Кабмін затвердив Національну стратегію подолання ґендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

Для керівників державних підприємств та установ скасують обов’язок подання декларацій, – НАЗК звернулося з листом до Зеленського

У разі прийняття закону про електронне декларування у тому вигляді, що схвалив Комітет Анастасії Радіної, очільники державних підприємств, установ та організацій зможуть почувати себе вільно.

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів перенесено на 16 листопада

Етична рада не встигла провести співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті науковців-правників.

Засуджені будуть крутити педалі на велотренажері, генерувати електроенергію і зменшувати собі строк ув’язнення, – в «Слузі народу» внесли законопроект

Народний депутат від «Слуги народу» пропонує ув’язненим крутити педалі і зменшувати собі таким чином строк.

  1. В Україні

Бракує техніки: росія створила «військові комісаріати» на ТОТ, які конфіскують цивільні автобуси та вантажівки

23:59, 17 вересня 2023
Окупанти спрямували зусилля на швидке вилучення цивільної техніки на ТОТ України.
Бракує техніки: росія створила «військові комісаріати» на ТОТ, які конфіскують цивільні автобуси та вантажівки
Джерело фото: gettyimages
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Армія рф конфісковує цивільну техніку на підприємствах на тимчасово окупованій території України для потреб свого війська, – повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що окупаційні війська росії щодня стикаються зі значними втратами як у військовому персоналі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не завжди може надавати достатньо техніки для їхніх потреб, і тому росіяни все частіше вилучають цивільну техніку з підприємств для відновлення свого арсеналу.

Для цього були створені так звані «військові комісаріати» на ТОТ Донецької та Луганської областей, які займаються обліком та конфіскацією автобусів та вантажівок, зокрема вугільних підприємств. Після конфіскації цивільної техніки, вона направляється до окупаційних військ.

Такі дії росії створюють тиску на підприємства та можуть призвести до негативних наслідків для місцевої економіки та інфраструктури тимчасово окупованих територій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду