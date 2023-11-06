АРМА стала членом Европейской сети партнеров против коррупции (EPAC/EACN)

Присоединение к сети усилит институциональную способность Агентства в области выявления и розыска активов, а также будет способствовать эффективной работе ведомства по борьбе против коррупции.

Агентство по розыску и менеджменту активов стало членом Европейской сети партнеров против коррупции (EPAC/EACN).

Решение о включении Агентства было принято единогласно во время заседания 22-й Ежегодной профессиональной конференции EPAC/EACN в Дублине (Ирландия). Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума, передает пресс-служба ведомства.

Глава АРМА проинформировала представителей стран-участников сети Европейских антикоррупционных органов о перезагрузке Агентства, достижениях за последние три месяца и уникальных возможностях розыска и выявления активов.

Европейская сеть партнеров против коррупции (EPAC) и Европейская сеть контактных пунктов против коррупции (EACN) – это влиятельные сети, объединяющие более сотни антикоррупционных и полицейских надзорных органов из 38 стран Европы. Целью организаций является обмен передовым опытом в борьбе с коррупцией.

Присоединение к сети откроет новые возможности для Агентства: в частности, усилит его институциональную способность в области выявления и розыска активов, а также будет способствовать эффективной работе ведомства по борьбе против коррупции.

В ходе мероприятия обсуждались такие важные вопросы, как защита финансовых интересов ЕС, новые вызовы в расследовании коррупции и надзоре за деятельностью полиции и разоблачения коррупции.

«АРМА проводит интенсивную работу по адаптации законодательства Украины к праву ЕС с учетом лучших практик государств-членов Европейского Союза. Следовательно, мы разработали новый порядок реализации арестованных активов по европейским правилам. Новация предусматривает реализацию арестованных активов за пределами Украины, которые в свою очередь станут источником поступлений в государственную казну и усилят степень обороноспособности нашего государства», - отметила председатель АРМА Елена Дума в ходе заседания.

Во время Генеральной Ассамблеи EPAC/EACN руководитель АРМА и специалист отдела Управления международного сотрудничества по делам по выявлению, розыску и возвращению активов Анна Макаренко представили представителям ЕС ключевые аспекты и принципы деятельности Агентства, ознакомили с уникальным функционалом АРМА и рассказали об актуальных достижениях в результате фундаментальных изменений и полной перезагрузки органа.

Поскольку борьба с коррупцией является важным приоритетом для Украины на пути к членству в ЕС, включение Агентства в EPAC/EACN станет для украинского института значимым этапом соблюдения высоких стандартов добродетели и прозрачности.

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