АРМА стало членом Європейської мережі партнерів проти корупції (EPAC/EACN)

Приєднання до мережі посилить інституційну спроможність Агентства у сфері виявлення та розшуку активів, а також сприятиме ефективній роботі відомства в боротьбі проти корупції.

Агентство з розшуку та менеджменту активів стало членом Європейської мережі партнерів проти корупції (EPAC/EACN).

Рішення про включення Агентства було ухвалене одноголосно під час засідання 22-ї Щорічної професійної конференції EPAC/EACN у Дубліні (Ірландія). Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, передає пресслужба відомства.

Очільниця АРМА проінформувала представників країн-учасників мережі Європейських антикорупційних органів про перезавантаження Агентства, досягнення за останні три місяці та унікальні можливості розшуку та виявлення активів.

Європейська мережа партнерів проти корупції (EPAC) та Європейська мережа контактних пунктів проти корупції (EACN) - це впливові мережі, які об'єднують понад сотню антикорупційних та поліцейських наглядових органів з 38 країн Європи. Метою організацій є обмін передовим досвідом у боротьбі з корупцією.

Приєднання до мережі відкриє нові можливості для Агентства: зокрема, посилить його інституційну спроможність у сфері виявлення та розшуку активів, а також сприятиме ефективній роботі відомства в боротьбі проти корупції.

Під час заходу обговорювались такі важливі питання, як захист фінансових інтересів ЄС, нові виклики у розслідуванні корупції та нагляді за діяльністю поліції та викриття корупції.

«АРМА проводить інтенсивну роботу з адаптації законодавства України до права ЄС з урахуванням кращих практик держав-членів Європейського Союзу. Відтак, ми розробили новий порядок реалізації арештованих активів за європейськими правилами. Новація передбачає реалізацію арештованих активів за межами України, які, своєю чергою, стануть джерелом надходжень до державної скарбниці та посилять ступінь обороноздатності нашої держави», - зазначила Голова АРМА Олена Дума у ході засідання.

Під час Генеральної Асамблеї EPAC/EACN очільниця АРМА та спеціаліст відділу Управління міжнародного співробітництва у справах з виявлення, розшуку та повернення активів Анна Макаренко презентували представникам ЄС ключові аспекти та принципи діяльності Агентства, ознайомили з унікальним функціоналом АРМА та розповіли про актуальні досягнення внаслідок фундаментальних змін і повного перезавантаження органу.

Позаяк боротьба з корупцією є важливим пріоритетом для України на її шляху до членства в ЄС, включення Агентства до EPAC/EACN стане для української інституції значимим етапом дотримання найвищих стандартів доброчесності та прозорості.

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