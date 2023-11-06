Перевозила 12 кг наркотиків в автомобільній шині: у Києві затримали наркокур'єрку

Київські правоохоронці викрили місцеву наркокур'єрку, яка перевозила 11 поліетиленових пакунків із сіллю Альфа-PVP.

Джерело фото: полція Києва

У Києві правоохоронці затримали місцеву наркокур'єрку, в автомобільній шині якої знайшли 12 кілограмів наркотиків. Повідомлено про підозру 38-річній жінці за незаконне придбання та зберігання психотропної речовини у великих розмірах з метою подальшого збуту згідно зі статтею 307 частина 3 Кримінального кодексу України, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці помітили підозрілий автомобіль на вулиці Трускавецький, який зупинився на пустирі в безлюдному місці. Водійка автомобіля вийшла з нього та вийняла запасне колесо, яке залишила на землі. Замість нього жінка поклала іншу автомобільну шину в багажник та рушила далі, але була зупинена правоохоронцями.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили 11 поліетиленових пакунків, які були приховані в шині. Ще один пакунок знаходився у жіночій сумці. Пізніше стало відомо, що в цих згортках міститься психотропна речовина – сіль Альфа-PVP, майже по 1 кілограму у кожному згортку. Загальна вартість цих психотропних речовин оцінюється приблизно в 20 тисяч доларів США.

Зараз наркокур'єрці обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліція в рамках розслідування намагається встановити походження наркотиків, а також осіб, які мали причетність до цього каналу постачання. Також перевіряється можлива причетність підозрюваної до інших наркозлочинів.

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