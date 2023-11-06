Перевозила 12 кг наркотиков в автомобильной шине: в Киеве задержали наркокурьера

Киевские правоохранители разоблачили местного наркокурьера, которая перевозила 11 полиэтиленовых пакетов с солью Альфа-PVP.

Источник фото: полция Киева

В Киеве правоохранители задержали местного наркокурьера, в автомобильной шине которого нашли 12 килограммов наркотиков. Сообщено о подозрении 38-летней женщине за незаконное приобретение и хранение психотропного вещества в крупных размерах с целью дальнейшего сбыта согласно статье 307 часть 3 Уголовного кодекса Украины, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители заметили подозрительный автомобиль на улице Трускавецкий, который остановился на пустыре в безлюдном месте. Водитель автомобиля вышла из него и вынула запасное колесо, которое оставила на земле. Вместо него женщина положила другую автомобильную шину в багажник и двинулась дальше, но была остановлена правоохранителями.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили 11 полиэтиленовых пакетов, которые были скрыты в шине. Еще один пакет находился в женской сумке. Позже стало известно, что в этих свертках содержится психотропное вещество - соль Альфа-PVP, почти по 1 килограмму в каждом свертке. Общая стоимость этих психотропных веществ оценивается примерно в 20 тысяч долларов США.

Сейчас наркокурьеру избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полиция в рамках расследования пытается установить происхождение наркотиков, а также лиц, которые имели причастность к этому каналу поставки. Также проверяется возможная причастность подозреваемой к другим наркопреступлениям.

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