Удерживать ли военный сбор с алиментов: ответ ГНС

Налоговики отметили, что доход в виде алиментов не облагается налогом военным сбором, поскольку не включается в общий месячный/годовой налогооблагаемый доход.

Государственная налоговая служба в Одесской области предоставила разъяснение о налогообложении военным сбором суммы дохода в виде алиментов.

Так, согласно пп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ объектом налогообложения военным сбором есть доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Согласно п. 163.1 НКУ объектом обложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определен пп. 164.2.1 – 164.2.20 НКУ.

В указанный выше перечень включаются другие доходы, кроме определенных в ст. 165 НКУ, предусмотренные пп. 164.2.20 НКУ.

Подпунктом 165.1.14 НКУ установлено, что не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход алименты, выплачиваемые налогоплательщику согласно решению суда или по добровольному решению сторон в суммах, определенных в соответствии с Семейным кодексом Украины (с изменениями), в том числе алименты, выплачиваемые нерезидентом.

Вместе с тем, согласно абзацу первого пп. 1.7 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, согласно разд. IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица (не подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в пп. 3 и 4 п. 170.13-1 НКУ и п. 14 подразд. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Кроме того, освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, указанные в абзаце первом п. 10 подразд. 1 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ (пп. 1.9 п. 16-1 разд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ), и доходы, указанные в пп. 13, 15, 16, 17 и 18 подразд. И разд. ХХ «Переходные положения» НКУ (пп. 1.10 п. 16-1 разд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Учитывая указанное, сумма дохода в виде алиментов, выплачиваемая налогоплательщику согласно решению суда или по добровольному решению сторон в суммах, определенных Семейным кодексом Украины, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, то есть не облагается налогом военным сбором.

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