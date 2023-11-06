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  1. В Украине

На границе с Румынией у водителя микроавтобуса Мерседес изъяли 12 іPhone 15 Pro, фото

12:52, 6 ноября 2023
Правоохранители изъяли незадекларированные гаджеты.
На границе с Румынией у водителя микроавтобуса Мерседес изъяли 12 іPhone 15 Pro, фото
Источник фото: dpsu.gov.ua
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В пункте пропуска «Порубное» пограничники совместно с представителями таможни проверили микроавтобус Мерседес, на котором гражданин Украины возвращался из Румынии, и нашли 12 новеньких смартфонов.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда обладали опережающей информацией о возможном незаконном ввозе товаров, поэтому автомобиль вывели из общего потока для проведения более детального осмотра.

«Во время дополнительной проверки в кабине водителя правоохранители обнаружили 12 мобильных телефонов іPhone 15 Pro. Гаджеты на общую сумму более 600 тысяч гривен изъяли представители таможни», - отметили в ГПСУ.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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