На кордоні з Румунією у водія мікроавтобусу Мерседес вилучили 12 іPhone 15 Pro, фото

Правоохоронці вилучили незадекларовані гаджети.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

В пункті пропуску «Порубне» прикордонники спільно з представниками митниці перевірили мікроавтобус Мерседес, на якому громадянин України повертався з Румунії, та знайшли 12 новеньких смартфонів.

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону мали випереджувальну інформацію про можливе незаконне ввезення товарів, тому автомобіль вивели з загального потоку для проведення детальнішого огляду.

«Під час додаткової перевірки в кабіні водія правоохоронці виявили 12 мобільних телефонів іPhone 15 Pro. Гаджети на загальну суму понад 600 тисяч гривень вилучили представники митниці», - зазначили у ДПСУ.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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