Продажі найбільшого виробника iPhone падають після початку податкових перевірок у Китаї

Попри розслідування в Китаї та зниження прибутків виробник iPhone, Foxconn, все ж прогнозує послідовне зростання.

Джерело фото: umteh.com

У жовтні 2023 року продажі компанії Foxconn, найбільшого виробника iPhone у світі, впали через розслідування Китаю. Прибутки зменшилися на 4,6% до 741,2 мільярда тайванських доларів (або приблизно 23 мільярди доларів США), – повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на це, Foxconn підтвердив свій «прогноз значного зростання» на четвертий квартал, який традиційно виявляється найбільш результативним завдяки постачанню нових моделей iPhone наприкінці року.

Компанія Foxconn надала розширені коментарі, заявивши, що «операції будуть послідовно зростати», але не розголошуючи конкретних деталей.

Розслідування, що проводяться Китаєм, ускладнюють позиції Apple на її найбільшому міжнародному ринку та виробничій базі. Китайські регулятори проводять податкові перевірки і переглядають земельні угоди Foxconn.

Інвестори почали висловлювати обурення щодо перспектив продажів iPhone в Китаї, де приблизно п'ята частина продажів належить саме цьому смартфону. Споживча економіка Китаю зазнає труднощів, а американські компанії стикаються із все більш ворожим середовищем через триваючий технологічний конфлікт між Китаєм і США. Дебют смартфона Huawei з вдосконаленим китайським процесором 5G також призвів до націоналістичних настроїв і зниження продажів iPhone.

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