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Проєктні роботи зі створення Національного військового кладовища вже на фінальній стадії, — Мінветеранів

15:38, 6 листопада 2023
Наразі проєктні роботи зі створення Національного військового меморіального кладовища перебувають на фінальній стадії – державній експертизі.
Проєктні роботи зі створення Національного військового кладовища вже на фінальній стадії, — Мінветеранів
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Проєктні роботи зі створення Національного військового меморіального кладовища (НВМК) перебувають на фінальній стадії. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

«Наразі проєктні роботи зі створення Національного військового меморіального кладовища перебувають на фінальній стадії – державній експертизі. Найближчим часом наша державна установа презентує всі напрацювання, і незабаром плануємо їх втілити», - зазначив директор НВМК Ярослав Старущенко.

Як відомо, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Пізніше департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення НВМК на території урочища «Лиса Гора». У листопаді 2022 року природоохоронна організація «Київський еколого-культурний центр" запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення НВМК замість урочища «Лиса гора». У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника «Биківнянські могили» в Києві. 18 серпня в заповіднику «Биківнянські могили» заявили, що Національне військове меморіальне кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 серпня повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді під Києвом наприкінці листопада та ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця 2023 року.

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