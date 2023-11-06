На Вінниччині затримали агента фсб, який готував повітряні удари по об’єктах Укрзалізниці

Чоловік готувався відправити «куратору» фсб точні координати та фотографії важливих залізничних шляхів та енергетичної інфраструктури.

Джерело фото: СБУ

Викрито агента федеральної служби безпеки російської федерації (фсб), який займався підготовкою до серії атак на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури в Вінницькій області, – повідомляє СБУ.

Чоловік проводив розвідку локацій важливих залізничних станцій, які могли використовуватися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ в напрямку передової, а також намагався встановити розташування ключових електропідстанцій в регіоні та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Здобуту розвідінформацію (точні координати та фотографії українських об'єктів з поясненнями щодо їхнього місцеположення) агент планував передати своєму «куратору» з фсб через анонімну поштову скриньку.

За отриману інформацію російська спецслужба «гарантувала» йому грошову винагороду в розмірі 100 тисяч російських рублів, які мали надійти на його банківську картку. Також після виконання завдання агент сподівався на «евакуацію» на територію рф.

Однак співробітники БУ затримали агента на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам. Ним виявився 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба завербувала у травні 2023 року через вираження прокремлівських поглядів на своїй сторінці в соціальній мережі «Однокласники».

Під час обшуку у фігуранта був вилучений мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

За результатами зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, а слідство триває. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.

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