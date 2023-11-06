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  1. В Украине

В Винницкой области задержали агента фсб, который готовил воздушные удары по объектам Укрзализныци

18:07, 6 ноября 2023
Мужчина готовился отправить «куратору» фсб точные координаты и фотографии важных железнодорожных путей и энергетической инфраструктуры.
В Винницкой области задержали агента фсб, который готовил воздушные удары по объектам Укрзализныци
Источник фото: СБУ
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Разоблачен агент федеральной службы безопасности российской федерации (фсб), который занимался подготовкой к серии атак на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - сообщает СБУ.

Мужчина проводил разведку локаций важных железнодорожных станций, которые могли использоваться для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой, а также пытался установить расположение ключевых электроподстанций в регионе и получить информацию об их техническом состоянии.

Полученную развединформацию (точные координаты и фотографии украинских объектов с объяснениями относительно их местоположения) агент планировал передать своему «куратору» из фсб через анонимный почтовый ящик.

За полученную информацию российская спецслужба «гарантировала» ему денежное вознаграждение в размере 100 тысяч российских рублей, которые должны были поступить на его банковскую карточку. Также после выполнения задания агент надеялся на «эвакуацию» на территорию рф.

Однако сотрудники БУ задержали агента на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам. Им оказался 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба завербовала в мае 2023 года из-за выражения прокремлевских взглядов на своей странице в социальной сети «Одноклассники».

Во время обыска у фигуранта был изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

По результатам собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей, а следствие продолжается. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

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