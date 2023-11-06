Военное положение и общую мобилизацию продлят до февраля 2024 года

Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 6 ноября зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты 10211 и 10212 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Срок проведения общей мобилизации продлевается с 16 ноября 2023 года на 90 суток.

Аналогично с 16 ноября на 90 дней предлагается продлить срок действия военного положения в Украине.

Напомним, что Дорожная карта избирательной реформы в Украине 2023 года в условиях военного времени содержит предложение к украинским властям как можно быстрее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его «обновленный состав», чтобы он мог «принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, к примеру, о назначении даты первых общенациональных послевоенных выборов».

Автор: Наталя Мамченко

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