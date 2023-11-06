Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжать до лютого 2024 року

Володимир Зеленський вніс законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський 6 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроекти 10211 та 10212 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Строк проведення загальної мобілізації продовжується з 16 листопада 2023 року на 90 діб.

Аналогічно з 16 листопада на 90 днів пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, що Дорожня карта виборчої реформи в Україні 2023 в умовах воєнного часу містить пропозицію до української влади якнайшвидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його «оновлений склад», щоб він мав змогу «приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, до прикладу, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів».

Автор: Наталя Мамченко

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