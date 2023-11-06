Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжать до лютого 2024 року

Володимир Зеленський вніс законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Стало відомо, який курс долара на 2024 рік закладено у фінальну редакцію Бюджету

Кабмін оприлюднив фінальні розрахунки стосовно Бюджету на 2024 рік, зокрема стосовно закладеного обмінного курсу долара США в наступному році.

Оплата праці державних службовців, — як вона регулюватиметься у фінальній редакції закону про Державний бюджет на 2024 рік

У 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, — фінальна редакція законопроекту про Держбюджет.

Виконавча влада відмовилась повернути санаторій «Шкло» судовій владі – ДСА

У суддівському врядуванні кажуть про грубе ігнорування інтересів судової влади.

До судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю: Велика Палата Верховного Суду розгляне справу

Касаційний цивільний суд та Касаційний адміністративний суд Верховного Суду мають різну думку стосовно того, куди звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю, - справу розгляне Велика Палата.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжать до лютого 2024 року

10:36, 6 листопада 2023
Володимир Зеленський вніс законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжать до лютого 2024 року
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент Володимир Зеленський 6 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроекти 10211 та 10212 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Строк проведення загальної мобілізації продовжується з 16 листопада 2023 року на 90 діб.

Аналогічно з 16 листопада на 90 днів пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, що Дорожня карта виборчої реформи в Україні 2023 в умовах воєнного часу містить пропозицію до української влади якнайшвидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його «оновлений склад», щоб він мав змогу «приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, до прикладу, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді