Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если обременение с авто снято по судебному решению, то внести изменения в Реестр можно по заявлению владельца или другого заинтересованного лица

Стало известно, какие изменения для автовладельцев внесены в Порядок ведения Государственного реестра обременений движимого имущества.

Комиссия при Президенте определилась, кого пропускать дальше в конкурсе в Высший совет правосудия

11 кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента пропустили дальше без вопросов, но из 4 работников НАБУ дальше пропустили только одного.

Судья получил деньги за «нужное» судебное решение, но вернул их, когда выполнить договоренность не удалось

Странный случай произошел в Кропивницком апелляционном суде, сам судья считает, что стал жертвой провокации.

В УПК предлагают определить, кто имеет право изменять судье или нардепу обвинение в суде или выдвигать дополнительное обвинение

Депутаты предлагают урегулировать вопрос изменения обвинения в суде для судей и народных депутатов.

От срочной службы планируют отказаться, – заменят рекрутингом

В Верховной Раде объяснили, каких изменений ждать украинским мужчинам.

  1. В Украине

Проектные работы по созданию Национального военного кладбища уже на финальной стадии, — Минветеранов

15:38, 6 ноября 2023
В настоящее время проектные работы по созданию Национального военного мемориального кладбища находятся на финальной стадии – государственной экспертизе.
Проектные работы по созданию Национального военного кладбища уже на финальной стадии, — Минветеранов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Проектные работы по созданию Национального военного мемориального кладбища (НВМК) находятся на финальной стадии. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

«В настоящее время проектные работы по созданию Национального военного мемориального кладбища находятся на финальной стадии – государственной экспертизе. В ближайшее время наше государственное учреждение представляет все наработки, и вскоре планируем их воплотить», - отметил директор НВМК Ярослав Старущенко.

Как известно, Кабинет Министров Украины в октябре 2022 одобрил создание Министерством по делам ветеранов государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Позже департаменту градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации было поручено разработать детальный план территории для размещения НВМК на территории урочища «Лысая Гора». В ноябре 2022 года природоохранная организация «Киевский эколого-культурный центр» предложила пять свободных участков земли для размещения НВМК вместо урочища «Лысая гора». В марте 2023 года Минветеранов и Минкультуры предложили создать Национальное военное мемориальное Киеве 18 августа в заповеднике «Быковнянские могилы» заявили, что Национальное военное мемориальное кладбище невозможно построить в Быковнянском лесу в сжатые сроки.

Премьер-министр Денис Шмигаль 19 августа сообщил о планах правительства ускорить проектирование НВМК. Кабмин одобрил реализацию до августа 2025 года проекта НВМК в Гатненском обществе близ Киева. Позже Минветеранов сообщили о планах начать строительство НВМК в Гатненском обществе под Киевом в конце ноября и ввести в эксплуатацию его в первую очередь до конца 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді