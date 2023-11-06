Проектные работы по созданию Национального военного кладбища уже на финальной стадии, — Минветеранов

В настоящее время проектные работы по созданию Национального военного мемориального кладбища находятся на финальной стадии – государственной экспертизе.

Проектные работы по созданию Национального военного мемориального кладбища (НВМК) находятся на финальной стадии. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

«В настоящее время проектные работы по созданию Национального военного мемориального кладбища находятся на финальной стадии – государственной экспертизе. В ближайшее время наше государственное учреждение представляет все наработки, и вскоре планируем их воплотить», - отметил директор НВМК Ярослав Старущенко.

Как известно, Кабинет Министров Украины в октябре 2022 одобрил создание Министерством по делам ветеранов государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Позже департаменту градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации было поручено разработать детальный план территории для размещения НВМК на территории урочища «Лысая Гора». В ноябре 2022 года природоохранная организация «Киевский эколого-культурный центр» предложила пять свободных участков земли для размещения НВМК вместо урочища «Лысая гора». В марте 2023 года Минветеранов и Минкультуры предложили создать Национальное военное мемориальное Киеве 18 августа в заповеднике «Быковнянские могилы» заявили, что Национальное военное мемориальное кладбище невозможно построить в Быковнянском лесу в сжатые сроки.

Премьер-министр Денис Шмигаль 19 августа сообщил о планах правительства ускорить проектирование НВМК. Кабмин одобрил реализацию до августа 2025 года проекта НВМК в Гатненском обществе близ Киева. Позже Минветеранов сообщили о планах начать строительство НВМК в Гатненском обществе под Киевом в конце ноября и ввести в эксплуатацию его в первую очередь до конца 2023 года.

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