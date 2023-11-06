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Чи утримувати військовий збір із аліментів: відповідь ДПС

16:52, 6 листопада 2023
Податківці зауважили, що дохід у вигляді аліментів не оподатковується військовим збором, бо не включається до загального місячного/річного оподатковуваного доходу.
Чи утримувати військовий збір із аліментів: відповідь ДПС
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Державна податкова служба в Одеській області надала роз’яснення щодо оподаткування військовим збором суми доходу у вигляді аліментів.

Так, відповідно до пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Згідно з п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено пп. 164.2.1 – 164.2.20 ПКУ.

До зазначеного вище переліку включаються інші доходи, крім визначених у ст. 165 ПКУ, що передбачені пп. 164.2.20 ПКУ.

Підпунктом 165.1.14 ПКУ встановлено, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу аліменти, які виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України (зі змінами), у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом.

Разом з тим, відповідно до абзацу першого пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 3 і 4 п. 170.13-1 ПКУ та п. 14 підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в абзаці першому п. 10 підрозд. 1 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.9 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ), та доходи, зазначені в пп. 13, 15, 16, 17 і 18 підрозд. І розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.10 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Враховуючи зазначене, сума доходу у вигляді аліментів, що виплачується платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених Сімейним кодексом України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто не оподатковується військовим збором.

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