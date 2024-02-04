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Сторонам должно быть доступно апелляционное обжалование решений, касающихся ареста имущества, - позиция Верховного Суда

Право на апелляционное обжалование определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества – позиция Верховного Суда.

Применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием к военнослужащим в практике КУС ВС, - комментарий Кассационного уголовного суда

«Судебно-юридическая газета» обратилась за комментарием к Кассационному уголовному суду относительно обстоятельств, учитываемых Верховным Судом при принятии решений о невозможности освобождения военнослужащих от отбывания наказания с испытанием на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Судебная система нуждается не в радикальном реформировании, а в длительном совершенствовании – и это сложный и долгий путь», - судья КХС ВС, экс-председатель ВСП Игорь Бенедисюк

Полномочиями по рассмотрению «инвестиционных» споров можно было бы наполнить Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, который все еще находится на этапе создания.

Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы отмечают проверку добропорядочности судей, реформу БЭБ, Налоговой и таможенной служб, а также предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

  1. В Украине

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

22:59, 4 февраля 2024
На Киевщине ветер может достичь скорости до 22 м/с.
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Источник фото: pixabay.com
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В Киеве и на территории Киевской области синоптики выдали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, оценивая стремительный северо-западный ветер, который, по их словам, может достичь скорости от 17 до 22 м/с.

Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности на 5 февраля из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. В течение дня ожидается облачная погода, иногда с прояснениями.

Синоптики прогнозируют температуру в пределах 0-5°C ночью и 2-7°C днем. В столице ночью температура будет колебаться от 1 до 3°C, днем - от 4 до 6°C.

Понедельник будет сопровождаться дождем с мокрым снегом, при средней скорости ветра 7-12 м/с. Указано, что такие погодные условия могут повлиять на движение транспорта и привести к проблемам на улицах, поэтому важно быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

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