В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

На Киевщине ветер может достичь скорости до 22 м/с.

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В Киеве и на территории Киевской области синоптики выдали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, оценивая стремительный северо-западный ветер, который, по их словам, может достичь скорости от 17 до 22 м/с.

Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности на 5 февраля из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. В течение дня ожидается облачная погода, иногда с прояснениями.

Синоптики прогнозируют температуру в пределах 0-5°C ночью и 2-7°C днем. В столице ночью температура будет колебаться от 1 до 3°C, днем - от 4 до 6°C.

Понедельник будет сопровождаться дождем с мокрым снегом, при средней скорости ветра 7-12 м/с. Указано, что такие погодные условия могут повлиять на движение транспорта и привести к проблемам на улицах, поэтому важно быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

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