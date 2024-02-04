У Києві та області оголосили штормове попередження

На Київщині вітер може досягти швидкості до 22 м/с.

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У Києві та на території Київської області синоптики видали попередження щодо несприятливих погодних умов, оцінюючи стрімкий північно-західний вітер, який, за їхніми словами, може досягти швидкості від 17 до 22 м/с.

Український гідрометцентр оголосив I рівень небезпечності на 5 лютого через прогнозовані погіршення погодних умов. Протягом дня очікується хмарна погода, іноді з проясненнями.

Синоптики передбачають температуру в межах 0-5°C вночі та 2-7°C вдень. У столиці вночі температура коливатиметься від 1 до 3°C, вдень – від 4 до 6°C.

Понеділок супроводжуватиметься дощем з мокрим снігом, при середній швидкості вітру 7-12 м/с. Зазначено, що такі погодні умови можуть вплинути на рух транспорту та призвести до проблем на вулицях, тому важливо бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.

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