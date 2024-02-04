Як зміниться життя переселенців в Україні після нововведень: подробиці

Уряд збільшує термін та обсяг допомоги для родин переселенців, що повертаються в Україну.

Уряд України прийняв рішення про розширення допомоги переселенцям з метою активізації підтримки родин, що опинились у складних економічних умовах. Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертаються з-за кордону та знаходяться в ускладненому фінансовому становищі. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з нововведеннями, допомога буде надаватися на протязі 6 місяців. Це стосуватиметься родин, які повернулись на територію України після тривалого перебування за кордоном (понад 90 днів поспіль), навіть у випадку, якщо в них є працездатні непрацюючі особи, що не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Також допомога буде доступна родинам ВПО (внутрішньо переміщеним особам), які не мали можливості працевлаштуватись або сплачувати ЄСВ через переміщення.

Важливим аспектом новацій є підтримка громадян у поверненні до економічно незалежного і самостійного життя. Виплати допомоги для малозабезпечених комбінуються зі стимулюванням працевлаштування. Таким чином, сім'ї ВПО або громадяни, які повертаються в Україну, зобов'язані знайти роботу або зареєструватись у Державному центрі зайнятості протягом 2 місяців після отримання допомоги.

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