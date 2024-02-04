Практика судів
Блоги
Публікації
Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

«Судова система потребує не радикального реформування, а тривалого вдосконалення – і це складний та довгий шлях», – суддя КГС ВС, ексголова ВРП Ігор Бенедисюк

Повноваженнями з розгляду «інвестиційних» спорів можна було б наповнити Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще знаходиться на етапі створення.

Оновлення Верховного Суду, право на прослуховування, реформа Податкової служби, – які пріоритети визначили Посли G7 на 2024 рік

Посли наголошують на перевірці доброчесності суддів, реформі БЕБ, Податкової та митної служб, а також на наданні іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

  1. В Україні

Як зміниться життя переселенців в Україні після нововведень: подробиці

22:31, 4 лютого 2024
Уряд збільшує термін та обсяг допомоги для родин переселенців, що повертаються в Україну.
Як зміниться життя переселенців в Україні після нововведень: подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд України прийняв рішення про розширення допомоги переселенцям з метою активізації підтримки родин, що опинились у складних економічних умовах. Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертаються з-за кордону та знаходяться в ускладненому фінансовому становищі. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з нововведеннями, допомога буде надаватися на протязі 6 місяців. Це стосуватиметься родин, які повернулись на територію України після тривалого перебування за кордоном (понад 90 днів поспіль), навіть у випадку, якщо в них є працездатні непрацюючі особи, що не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Також допомога буде доступна родинам ВПО (внутрішньо переміщеним особам), які не мали можливості працевлаштуватись або сплачувати ЄСВ через переміщення.

Важливим аспектом новацій є підтримка громадян у поверненні до економічно незалежного і самостійного життя. Виплати допомоги для малозабезпечених комбінуються зі стимулюванням працевлаштування. Таким чином, сім'ї ВПО або громадяни, які повертаються в Україну, зобов'язані знайти роботу або зареєструватись у Державному центрі зайнятості протягом 2 місяців після отримання допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва