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Как изменится жизнь переселенцев в Украине после нововведений: подробности

22:31, 4 февраля 2024
Правительство увеличивает срок и объем помощи для семей переселенцев, которые возвращаются в Украину.
Как изменится жизнь переселенцев в Украине после нововведений: подробности
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Правительство Украины приняло решение о расширении помощи переселенцам с целью активизации поддержки семей, оказавшихся в сложных экономических условиях. Изменения касаются внутренне перемещенных лиц и украинских искателей убежища, которые возвращаются из-за границы и находятся в затрудненном финансовом положении. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно нововведениям, помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев. Это будет касаться семей, которые вернулись на территорию Украины после длительного пребывания за границей (более 90 дней подряд), даже в случае, если в них есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили единый социальный взнос (ЕСВ). Также помощь будет доступна семьям ВПЛ (внутренне перемещенным лицам), которые не имели возможности трудоустроиться или платить ЕСВ из-за перемещения.

Важным аспектом новаций является поддержка граждан в возвращении к экономически независимой и самостоятельной жизни. Выплаты помощи для малообеспеченных комбинируются со стимулированием трудоустройства. Таким образом, семьи ВПЛ или граждане, которые возвращаются в Украину, обязаны найти работу или зарегистрироваться в Государственном центре занятости в течение 2 месяцев после получения помощи.

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