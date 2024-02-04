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Зеленский посетил бойцов на передовой в Роботино, фото и видео

15:58, 4 февраля 2024
Президент посетил Роботино в Запорожье и наградил военных.
Зеленский посетил бойцов на передовой в Роботино, фото и видео
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский 4 февраля посетил передовые позиции в Роботино в Запорожье. Он побывал на месте дислокации 65 отдельной механизированной бригады и вручил защитникам государственные награды. Об этом сообщает Офис Президента.

Роботино расположено в нескольких километрах от прямой линии фронта.

Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

"Имею большую честь быть сегодня здесь. Поддержать вас и вручить награды. На ваших плечах такая сложная, решающая миссия – отбросить врага и победить в этой войне. Я вам желаю этой победы. Желаю сделать все, чтобы эта победа была быстрее. Чтобы вас поддерживали родные, близкие и все граждане Украины. Все адекватные люди в мире понимают, что у вас самая сложная работа, и все украинцы вами гордятся", – подчеркнул глава государства.

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