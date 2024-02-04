В Черкассах автобус на переходе сбил дедушку: подробности аварии

В результате ДТП, 64-летний пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован.

Источник фото: Полиция Черкасской области

В Черкассах на улице Чиниринской произошло ДТП с участием 43-летнего водителя маршрутного автобуса и пешехода, который переходил дорогу с помощью регулируемого пешеходного перехода. Правоохранители открыли уголовное производство.

По данным полиции Черкасской области, 64-летний пострадавший получил телесные повреждения в результате наезда и был госпитализирован в Третью городскую больницу.

Правоохранители документируют все обстоятельства происшествия, а сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Следствие находится в процессе.

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