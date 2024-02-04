В Черкасах автобус на переході збив дідуся: подробиці аварії

В результаті ДТП, 64-річний потерпілий з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

Джерело фото: Поліція Черкаської області

В Черкасах на вулиці Чиниринській сталася ДТП за участі 43-річного водія маршрутного автобуса та пішохода, який переходив дорогу за допомогою регульованого пішохідного переходу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

За даними поліції Черкаської області, 64-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження в результаті наїзду та був госпіталізований до Третьої міської лікарні.

Правоохоронці документують всі обставини події, а відомості щодо інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – "Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами". Слідство знаходиться в процесі.

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