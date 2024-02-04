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Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

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  1. В Україні

Військова частина відмовила у направленні на ВЛК: куди потрібно звертатись

18:51, 4 лютого 2024
Командування Медичних Сил ЗСУ розповіло, що треба робити військовослужбовцю в такому випадку.
Військова частина відмовила у направленні на ВЛК: куди потрібно звертатись
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Бувають випадки, що військовослужбовцям у частині відмовляють у направлення на проходження військово-лікарської комісії. Командування Медичних Сил ЗСУ розповіло, що треба робити у такому випадку.

У разі, якщо військова частина та інші уповноважені особи відмовляють військовому в направленні на ВЛК, необхідно зателефонувати та пояснити проблему:

  • на гарячу лінію Командування медичних сил ЗС України за номером 044 522 83 58;
  • та/або Міністерства оборони України – 0 800 500 442.

У Командуванні Медичних Сил ЗСУ додали, що якщо це не спрацювало, то потрібно подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.

«Наразі існує практика позитивних рішень у таких питаннях», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Міноборони роз’яснили, як пройти ВЛК у поліклініках військових госпіталів.

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