Військова частина відмовила у направленні на ВЛК: куди потрібно звертатись

Командування Медичних Сил ЗСУ розповіло, що треба робити військовослужбовцю в такому випадку.

Бувають випадки, що військовослужбовцям у частині відмовляють у направлення на проходження військово-лікарської комісії. Командування Медичних Сил ЗСУ розповіло, що треба робити у такому випадку.

У разі, якщо військова частина та інші уповноважені особи відмовляють військовому в направленні на ВЛК, необхідно зателефонувати та пояснити проблему:

на гарячу лінію Командування медичних сил ЗС України за номером 044 522 83 58;

та/або Міністерства оборони України – 0 800 500 442.

У Командуванні Медичних Сил ЗСУ додали, що якщо це не спрацювало, то потрібно подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.

«Наразі існує практика позитивних рішень у таких питаннях», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Міноборони роз’яснили, як пройти ВЛК у поліклініках військових госпіталів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.