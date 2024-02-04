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  1. В Украине

Военная часть отказала в направлении ВВК: куда нужно обращаться

18:51, 4 февраля 2024
Командование медицинских сил ВСУ рассказало, что нужно делать военнослужащему в таком случае.
Военная часть отказала в направлении ВВК: куда нужно обращаться
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Бывают случаи, что военнослужащим в части отказывают в направлении прохождения военно-врачебной комиссии. Командование медицинских сил ВСУ рассказало, что нужно делать в таком случае.

В случае, если воинская часть и другие уполномоченные лица отказывают военному в направлении ВЛК, необходимо позвонить и объяснить проблему:

  • на горячую линию Командование медицинских сил ВС Украины по номеру 044 522 83 58;
  • и/или Министерства обороны Украины – 0800500442.

В Командовании Медицинских Сил ВСУ добавили, что если это не сработало, нужно подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.

«Сейчас существует практика положительных решений по таким вопросам», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны разъяснили, как пройти ВВК в поликлиниках военных госпиталей.

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