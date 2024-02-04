В Лондоне врачи нашли новый метод в лечении рака

Врачи лондонской больницы впервые определили мРНК-терапию для лечения опухолей.

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В лондонской больнице Хаммерсмит пациентам начали назначать перспективный метод лечения опухолей, используя новое направление в медицине - мРНК-терапию. По информации The Guardian, этот метод уже применяется для лечения меланомы, рака легких и других солидных опухолей.

МРНК-терапия использует генетический материал, известный как информационная РНК (мРНК), для передачи общих маркеров опухолей иммунной системе пациента. Основная идея состоит в том, чтобы помочь иммунитету распознавать раковые клетки, экспрессирующие эти маркеры, и эффективно бороться с ними.

Доктор Дэвид Пинато из Имперского колледжа Лондона отметил, что это новаторское исследование открывает перспективы для иммунотерапии рака на основе мРНК, которая может привлечь собственную иммунную систему пациента к эффективной борьбе с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на раннюю стадию исследования, ученые уже ставят перед собой задачу определить безопасность и эффективность мРНК-терапии для пациентов с различными видами рака. Целесообразность ее использования в отдельных случаях или в комбинации с другими препаратами также находится на уровне обсуждения. Предварительные клинические испытания на клеточных и животных моделях рака свидетельствуют о потенциальной эффективности этого метода лечения.

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