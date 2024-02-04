Ивана Федорова официально назначили главой Запорожской ОВА

До этого Федоров был мэром Мелитополя, оккупированным россиянами.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской облгосадминистрации. Соответствующий указ №48/2024 размещен на официальном сайте главы государства.

До этого Федоров был мэром Мелитополя, оккупированным россиянами.

В то же время указом №47/2024 Президент уволил Юрия Малашко с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Как известно, 4 февраля Владимир Зеленский посетил Запорожье и провел там совещание с силовиками, а также представил Ивана Федорова в качестве новоназначенного председателя Запорожской областной государственной администрации.

«Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет», – сказал Зеленский Федорову.

Ранее мы писали, что Кабмин согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА.

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