Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судам дадут 15 дней на рассмотрение дел об аресте счетов уклонистов, – какие изменения в КАСУ предусматривает законопроект о мобилизации

Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклониста или ограничении в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

«Комиссия заинтересована в получении необходимой информации для выполнения своих полномочий»: в ВККС рассказали, почему обратились к послам G7 с жалобой на НАБУ и НАПК

В ВККС планируют обновить меморандумы о сотрудничестве с НАБУ и НАПК.

  1. В Украине

Ивана Федорова официально назначили главой Запорожской ОВА

15:22, 4 февраля 2024
До этого Федоров был мэром Мелитополя, оккупированным россиянами.
Ивана Федорова официально назначили главой Запорожской ОВА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской облгосадминистрации. Соответствующий указ №48/2024 размещен на официальном сайте главы государства.

До этого Федоров был мэром Мелитополя, оккупированным россиянами.

В то же время указом №47/2024 Президент уволил Юрия Малашко с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Как известно, 4 февраля Владимир Зеленский посетил Запорожье и провел там совещание с силовиками, а также представил Ивана Федорова в качестве новоназначенного председателя Запорожской областной государственной администрации.

«Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет», – сказал Зеленский Федорову.

Ранее мы писали, что Кабмин согласовал назначение мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва