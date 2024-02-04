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  1. В Україні

Івана Федорова офіційно призначили головою Запорізької ОВА

15:22, 4 лютого 2024
До цього Федоров був мером Мелітополя, який наразі окупований росіянами.
Івана Федорова офіційно призначили головою Запорізької ОВА
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Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Федорова очільником Запорізької обласної державної адміністрації. Відповідний указ №48/2024 розміщено на офіційному сайті глави держави.

До цього Федоров був мером Мелітополя, який наразі окупований росіянами.

Водночас указом №47/2024 Президент звільнив Юрія Малашка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Як відомо, 4 лютого Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя і провів там нараду з силовиками, а також представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.

«Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться», - сказав Зеленський Федорову.

Раніше ми писали, що Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА.

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