Івана Федорова офіційно призначили головою Запорізької ОВА

До цього Федоров був мером Мелітополя, який наразі окупований росіянами.

Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Федорова очільником Запорізької обласної державної адміністрації. Відповідний указ №48/2024 розміщено на офіційному сайті глави держави.

До цього Федоров був мером Мелітополя, який наразі окупований росіянами.

Водночас указом №47/2024 Президент звільнив Юрія Малашка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Як відомо, 4 лютого Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя і провів там нараду з силовиками, а також представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.

«Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться», - сказав Зеленський Федорову.

Раніше ми писали, що Кабмін погодив призначення мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА.

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