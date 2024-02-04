Джо Байден переміг на перших праймеріз Демократичної партії у Південній Кароліні

Чинний президент США набрав 96% голосів на перших праймериз демократів у Південній Кароліні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Південній Кароліні. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що це були перші санкціоновані праймеріз демократів після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною.

Так, Байден набрав понад 116 тисяч голосів, що є 96,4% із усіх. Він значно випередив двох своїх головних конкурентів серед демократів — конгресмена Діна Філліпса та письменницю Маріанну Вільямсон.

Представники Демократичної партії очікували, що на праймеріз голосуватимуть від 100 до 200 тисяч людей. Явка не перевищила очікувань і склала близько 120 тисяч.

У кампанії Джо Байдена зазначили, що у 2020 році «саме виборці Південної Кароліни вдихнули нове життя в нашу кампанію та поставили нас на шлях перемоги». Такого ж там очікують і від 2024 року.

За даними видання, водночас на загальних президентських виборах у Південній Кароліні домінують республіканці. Останнім кандидатом у президенти від Демократичної партії, який виграв у цьому штаті, був Джиммі Картер у 1976 році.

Однак Байден розраховує на Південну Кароліну, точніше на зміцнення підтримки темношкірих виборців. Цей електорат має вирішальне значення для переобрання президента, додає Reuters.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп і Джо Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

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