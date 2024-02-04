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  1. В мире

Джо Байден победил на первых праймериз Демократической партии в Южной Каролине

15:20, 4 февраля 2024
Действующий президент США набрал 96% голосов на первых праймериз демократов в Южной Каролине.
Джо Байден победил на первых праймериз Демократической партии в Южной Каролине
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Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в Южной Каролине. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это были первые санкционированные праймериз демократов после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя праймериз перед Южной Каролиной.

Так, Байден набрал более 116 тысяч голосов, что составляет 96,4% из всех. Он значительно опередил двух своих главных конкурентов среди демократов – конгрессмена Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямсон.

Представители Демократической партии ожидали, что на праймериз будут голосовать от 100 до 200 тысяч человек. Явка не превысила ожиданий и составила около 120 тысяч.

В кампании Джо Байдена отметили, что в 2020 году «именно избиратели Южной Каролины вдохнули новую жизнь в нашу кампанию и поставили нас на путь победы». Такого же там ожидают и с 2024 года.

По данным издания, в то же время на всеобщих президентских выборах в Южной Каролине доминируют республиканцы. Последним кандидатом в президенты от Демократической партии, выигравшим в этом штате, был Джимми Картер в 1976 году.

Однако Байден рассчитывает на Южную Каролину, точнее на укрепление поддержки темнокожих избирателей. Этот электорат имеет решающее значение для переизбрания президента, сообщает Reuters.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп и Джо Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

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