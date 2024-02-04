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  1. У світі

В Лондоні лікарі знайшли новий метод у лікуванні раку

21:13, 4 лютого 2024
Лікарі лондонської лікарні вперше визначили мРНК-терапію для лікування пухлин.
В Лондоні лікарі знайшли новий метод у лікуванні раку
Джерело фото: Depositphotos
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В лондонській лікарні Хаммерсміт пацієнтам почали призначати перспективний метод лікування пухлин, використовуючи новий напрямок в медицині - мРНК-терапію. За інформацією The Guardian, цей метод вже застосовується для лікування меланоми, раку легенів та інших солідних пухлин.

МРНК-терапія використовує генетичний матеріал, відомий як інформаційна РНК (мРНК), для передачі загальних маркерів пухлин імунній системі пацієнта. Основна ідея полягає в тому, щоб допомогти імунітету розпізнавати ракові клітини, що експресують ці маркери, і ефективно боротися з ними.

Доктор Девід Пінато з Імперського коледжу Лондона відзначив, що це новаторське дослідження відкриває перспективи для імунотерапії раку на основі мРНК, яка може залучити власну імунну систему пацієнта до ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями.

Незважаючи на ранню стадію дослідження, вчені вже ставлять перед собою завдання визначити безпеку та ефективність мРНК-терапії для пацієнтів з різними видами раку. Доцільність її використання в окремих випадках або в комбінації з іншими препаратами також перебуває на рівні обговорення. Попередні клінічні випробування на клітинних і тваринних моделях раку свідчать про потенційну ефективність цього методу лікування.

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