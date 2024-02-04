Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному, фото та відео

Президент відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у Роботиному на Запоріжжі. Він побував на місці дислокації 65-ї окремої механізованої бригади та вручив захисникам державні нагороди. Про це повідомляє Офіс Президента.

Роботине розташоване за кілька кілометрів від прямої лінії фронту.

Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

"Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються", – наголосив глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

