Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС повідомили, як хочуть подолати кризу у відносинах з НАБУ та НАЗК щодо їх відмови допомогти Комісії з інформацією

Для збору та аналізу інформації щодо кандидатів на посади суддів у ВККС хочуть створити власний аналітичний відділ.

Позивач попросив призначити усім суддям місцевого суду психіатричну експертизу

Суд розцінив таку заяву як тиск на суд і втручання в здійснення правосуддя.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

  1. Відео
  2. / В Україні

Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному, фото та відео

15:58, 4 лютого 2024
Президент відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових.
Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному, фото та відео
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 4 лютого відвідав передові позиції у Роботиному на Запоріжжі. Він побував на місці дислокації 65-ї окремої механізованої бригади та вручив захисникам державні нагороди. Про це повідомляє Офіс Президента.

Роботине розташоване за кілька кілометрів від прямої лінії фронту.

Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

"Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються", – наголосив глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
 

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області