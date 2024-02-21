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  1. В Украине

В Украине разоблачили деятельность хакерской группировки LockBit

20:14, 21 февраля 2024
Правоохранители пресекли деятельность транснациональной хакерской группировки LockBit в Украине.
В Украине разоблачили деятельность хакерской группировки LockBit
Источник фото: npu.gov.ua
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Группа экспертов по кибербезопасности в Украине развернула успешную операцию по ликвидации транснациональной хакерской группировки LockBit, которая известна своими кибератаками на бизнес по всему миру. По данным Национальной полиции, эта группировка провела более 3000 кибератак на компании в Европе и США.

Хакеры LockBit предоставляли свое вирусное программное обеспечение и инфраструктуру как услугу аффилированным лицам в западной Европе, которые осуществляли атаки и требовали выкуп. После получения денег, средства распределялись между главной командой и аффилированными лицами.

В Украине преступников представляли отец и сын, которые использовали физических лиц, предприятия и государственные учреждения во Франции. После проведения обысков по местам их проживания в Тернополе, следователи Нацполиции изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовались для преступной деятельности.

Запрос на международную правовую помощь от Франции способствовал проведению ряда действий, в результате чего было заблокировано более 200 криптовалютных счетов и удалено 34 сервера в разных странах мира, что привело к прекращению деятельности основной хакерской платформы и другой критической инфраструктуры. Действия были проведены в рамках международной рабочей группы "Операция Кронос", в которую входят компетентные правоохранительные органы из числа стран-партнеров.

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