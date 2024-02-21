Словакия продлила временную защиту для украинцев еще на год, однако сократила выплаты

Компенсации для украинских беженцев за жилье в Словакии уменьшились и будут зависеть от количества комнат.

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Правительство Словакии продлило временную защиту для украинских беженцев еще на год, до 4 марта 2025 года. Постановление об этом было принято 21 февраля. Об этом сообщает novyny.sme.sk.

Одновременно с этим, размер компенсаций за предоставление жилья беженцам будет сокращен. По данным novyny.sme.sk, начиная с 1 марта 2024 года, владельцам квартир и домов будет выплачиваться компенсация в размере 5 евро за каждые сутки проживания, независимо от возраста. Ранее эта сумма составляла 10 евро в сутки для взрослых и 5 евро за ребенка до 15 лет.

Кроме того, новое постановление устанавливает максимальный размер помощи, которую можно выплатить владельцам жилья в зависимости от количества комнат в них:

- для 1-комнатного жилья - 390 евро;

- для 2-комнатного жилья - 540 евро;

- для 3-комнатного жилья - 720 евро;

- для жилья с 4 и более комнатами - 900 евро.

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