Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік, проте скоротила виплати

Компенсації для українських біженців за житло в Словаччині зменшилися і залежатиме від кількості кімнат.

Джерело фото: ukrinform

Уряд Словаччини продовжив тимчасовий захист для українських біженців ще на рік, до 4 березня 2025 року. Постанова про це була ухвалена 21 лютого. Про це повідомляє novyny.sme.sk.

Одночасно з цим, розмір компенсацій за надання житла біженцям буде скорочено. За даними novyny.sme.sk, починаючи з 1 березня 2024 року, власникам квартир та будинків буде виплачуватися компенсація у розмірі 5 євро за кожну добу проживання, незалежно від віку. Раніше ця сума становила 10 євро за добу для дорослих та 5 євро за дитину до 15 років.

Крім того, нова постанова встановлює максимальний розмір допомоги, яку можна виплатити власникам житла в залежності від кількості кімнат у них:

для 1-кімнатного житла - 390 євро;

для 2-кімнатного житла - 540 євро;

для 3-кімнатного житла - 720 євро;

для житла з 4 і більше кімнатами - 900 євро.

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