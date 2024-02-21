У Києві судитимуть адвоката, який на смерть збив військовослужбовця на блокпосту

До Дніпровського районного суду скерували обвинувальний акт.

Джерело фото: Національна поліція

У Києві судитимуть водія, який скоїв смертельний наїзд на військовослужбовця. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 22 жовтня минулого року близько 00:30 на блокпосту. Про це повідомили у поліції Києва.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хонда» рухався по автодорозі в напрямку Броварського проспекту. Як зазначили у поліції, в умовах туману він попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування й не впоравшись з керуванням виїхав у крайню праву смугу, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, який ніс службу на блокпосту при в’їзді до столиці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. До Дніпровського районного суду скеровано обвинувальний акт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що водієм автомобіля виявився 45-річний адвокат. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП він був тверезий.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть водія, який збив 11-річного хлопчика на переході.

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