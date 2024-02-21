Британія ввела санкції проти керівництва колонії, де помер Навальний

Під санкції потрапили 6 працівників колонії.

Фото: REUTERS

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Великобританія запровадила санкції щодо шести російських громадян, які обіймають керівні посади у виправній колонії, де помер Олексій Навальний. Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Йдеться про співробітникам ІЧ-3 "Полярний вовк" у заполярному селищі Харп

Зокрема, санкції запроваджено стосовно полковника голови цієї колонії Вадима Калініна та його заступників Сергія Коржова, Василя Видріна, Володимира Пилипчика, Олександра Голякова і Олександра Образцова.

Раніше Британія анонсувала санкції та закликала інші країни приєднатися.

Нагадаємо, що США готують великий пакет санкцій проти росії через смерть Навального.

Як відомо, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний.

За даними ЗМІ, Олексія Навального планували обміняти на вбивцю колишнього чеченського командира у Берліні.

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