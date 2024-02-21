Британия ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Под санкции попали 6 работников колонии.

Фото: REUTERS

Великобритания ввела санкции в отношении шести российских граждан, занимающих руководящие должности в исправительной колонии, где умер Алексей Навальный. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Речь идет о сотрудниках ИК-3 "Полярный волк" в заполярном поселке Харп.

В частности, санкции введены в отношении полковника главы этой колонии Вадима Калинина и его заместителей Сергея Коржова, Василия Выдрина, Владимира Пилипчика, Александра Голякова и Александра Образцова.

Ранее Великобритания анонсировала санкции и призвала другие страны присоединиться.

Напомним, что США готовят большой пакет санкций против рф из-за смерти Навального.

Как известно, 16 февраля, в российской исправительной колонии умер оппозиционер Алексей Навальный.

По данным СМИ, Алексея Навального планировали обменять на убийцу бывшего чеченского командира в Берлине.

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