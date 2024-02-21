В Киеве будут судить адвоката, который насмерть сбил военнослужащего на блокпосте

В Днепровский районный суд направили обвинительный акт.

Источник фото: Национальная полиция

В Киеве будут судить водителя, который совершил смертельный наезд на военнослужащего. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября прошлого года около 00:30 на блокпосте. Об этом сообщили в полиции Киева.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что водитель автомобиля «Хонда» двигался по автодороге в направлении Броварского проспекта. Как отметили в полиции, в условиях тумана он впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение и не справившись с управлением выехал в крайнюю правую полосу, где совершил наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, который нес службу на блокпосте при въезде в столицу. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В Днепровский районный суд направлен обвинительный акт.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишения права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что водителем автомобиля оказался 45-летний адвокат. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП он был трезв.

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить водителя, который сбил 11-летнего мальчика на переходе.

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