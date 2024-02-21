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  1. В Україні

В Україні викрили діяльність хакерського угруповання LockBit

20:14, 21 лютого 2024
Правоохоронці припинили діяльність транснаціонального хакерського угруповання LockBit в Україні.
В Україні викрили діяльність хакерського угруповання LockBit
Джерело фото: npu.gov.ua
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Група експертів з кібербезпеки в Україні розгорнула успішну операцію щодо ліквідації транснаціонального хакерського угруповання LockBit, яке відоме своїми кібератаками на бізнес по всьому світу. За даними Національної поліції, це угруповання провело понад 3000 кібератак на компанії в Європі та США.

Хакери LockBit надавали своє вірусне програмне забезпечення та інфраструктуру як послугу афілійованим особам у західній Європі, які здійснювали атаки та вимагали викуп. Після отримання грошей, кошти розподілялися між головною командою і афілійованими особами.

В Україні злочинців представляли батько і син, які використовували фізичних осіб, підприємства та державні установи у Франції. Після проведення обшуків за місцями їх проживання в Тернополі, слідчі Нацполіції вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що використовувалися для злочинної діяльності.

Запит на міжнародну правову допомогу від Франції сприяв проведенню ряду дій, у результаті чого було заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків і видалено 34 сервери у різних країнах світу, що призвело до припинення діяльності основної хакерської платформи та іншої критичної інфраструктури. Дії були проведені в рамках міжнародної робочої групи "Операція Кронос", до якої входять компетентні правоохоронні органи з числа країн-партнерів.

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