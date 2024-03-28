ТЦК Полтавщины обратились к за помощью к полиции доставить около 30 тысяч человек в военкоматы

Полиция Полтавщины доставит в ТЦК более 30 тысяч человек за нарушения в сфере воинского учета и мобилизационных процедур.

Источник фото: radiotrek.rv.ua

Полиция Полтавской области привлекается для доставки в Территориальные центры комплектования (ТЦК) около 30 тысяч человек, в частности, совершивших административные нарушения по делам мобилизации. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и Службы призыва Роман Истомин, сообщает suspilne.media.

По словам Истомина, существует процедура, по которой полиция обязана доставить лицо в ТЦК по их обращению. В Полтавской области, по его информации, было подано обращение на доставку в ТЦК в отношении около 30 тысяч человек.

"Человек, который нарушил административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не оплатил штраф, то тогда обращение о доставке. Обычно, это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК", - пояснил он.

Истомин также отметил, что речь идет о лицах, нарушивших административное законодательство в сфере воинского учета и мобилизационных процедур.

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